Damião treina, mas ainda é dúvida no Inter para domingo

PORTO ALEGRE - O técnico Dunga teve uma importante novidade no treino desta sexta-feira no Internacional. O atacante Leandro Damião, recuperado de lesão muscular, voltou a treinar normalmente, mas continua como dúvida para o confronto diante do Flamengo, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Centenário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Leandro Damião estava afastado por conta de uma lesão muscular na coxa direita, a mesma que o fez ser cortado da seleção brasileira que disputou a Copa das Confederações. Apesar de ter treinado, o jogador ainda precisa recuperar o ritmo de jogo e, por isso, não teve sua volta confirmada.

Outro que voltou a treinar foi o atacante Caio. Ele operou o dedo do pé esquerdo, ficou 45 dias afastado, mas também já está à disposição. Assim como Alan Patrick, recém-contratado, que também participou da atividade.

Por outro lado, o zagueiro Índio e o atacante Jorge Henrique sentiram dores musculares, foram poupados, mas não devem ser problema. Com isso, o Inter deve entrar em campo com: Muriel; Gabriel, Índio, Juan e Kleber; Willians, Josimar, Fabrício e D''Alessandro; Jorge Henrique (Leandro Damião) e Forlán.