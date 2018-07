Damião vira desfalque e Inter terá Gutiérrez e Camilo entre os titulares na terça

Depois de perder a chance de garantir o retorno à elite no fim de semana, o Internacional terá nova oportunidade nesta terça-feira, quando encara o Oeste fora de casa, pela 36.ª rodada da Série B. Precisando da vitória diante de um concorrente direto pela vaga, o time colorado terá novidades para o confronto.

+ Confira a tabela de classificação da Série B

Leandro Damião está fora da partida. O atacante não se recuperou de dores na coxa esquerda, sentidas ainda no início da semana passada, chegou a atuar no sacrifício contra o Vila Nova, mas não terá condições de jogo para terça. Além dele, D'Alessandro, suspenso, será desfalque.

Sem dois de seus principais nomes fora, o interino Odair Hellmann já definiu os substitutos. Na vaga de D'Alessandro, jogará o volante Felipe Gutiérrez. Já no lugar de Damião, será escalado o meia Camilo.

Estas deverão ser as únicas mudanças em relação ao empate por 1 a 1 do sábado. Na defesa, Danilo Silva continua fora, também por problema na coxa esquerda, assim como Klaus, que se recupera de cirurgia no braço.

Por isso, Odair deverá levar o Inter a campo com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Thales, Léo Ortiz e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez e Camilo; Eduardo Sasha e William Pottker.