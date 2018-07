Damião volta a ficar fora de treino e segue como dúvida para sábado

O atacante Leandro Damião, do Internacional, não participou do treino desta quarta-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, passando a ser dúvida para o técnico Guto Ferreira na montagem do time que enfrentará o Ceará, no próximo sábado, às 17h30, no Beira-Rio, pela 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para a vaga do centroavante, que ainda sente dores na coxa esquerda e já havia sido poupado da atividade que o elenco realizou na última terça-feira, Guto Ferreira testou dois nomes no coletivo que comandou: Roberson e Carlos. No último dia 17, por sua vez, ele não pôde enfrentar o Boa, pela rodada passada da Série B, por causa de problemas físicos.

O treinador colorado também deverá escolher entre Cláudio Winck e Alemão na lateral-direita titular da equipe que enfrentará o Ceará no final de semana. O desfalque já confirmado é o do volante Rodrigo Dourado, que está suspenso.

O time testado por Guto - e que poderá iniciar a partida contra o clube alvinegro cearense em busca da 10.ª vitória em casa nesta Série B - teve a seguinte formação nesta quarta: Danilo Fernandes; Alemão; Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, William Pottker, Edenílson, D'Alessandro e Eduardo Sasha; Roberson.

O Internacional lidera o campeonato da Série B com 61 pontos, cinco à frente do Paraná (vice-líder) e com seis de distância para o próprio Ceará, clube que hoje fecha o G4 da competição. O time colorado tem ainda dez pontos de vantagem para o Vila Nova, quinto colocado, além de possuir a melhor defesa e o segundo melhor ataque do torneio.