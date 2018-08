Damião volta a treinar com bola e pode voltar contra o Cruzeiro

Leandro Damião deverá ficar em breve à disposição do técnico Odair Hellmann. Nesta terça-feira, o Internacional iniciou a preparação para o duelo com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, e contou com a presença do centroavante na atividade realizada no CT do Parque Gigante.

Damião está recuperado de uma contratura muscular na coluna cervical e treinou ao lado dos jogadores que não foram titulares no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no último domingo, em atividade com bola. Ele foi observado pelos membros do departamento físico do clube, que avaliam quando ele poderá ficar à disposição de Odair, o que pode acontecer até para o duelo com o Cruzeiro.

Certo mesmo é que Odair poderá contar com William Pottker, que cumpriu suspensão automática contra o Palmeiras, além de Fabiano e Emerson Santos que não puderam atuar no fim de semana em função de cláusula imposta no contrato de empréstimo deles.

Em compensação, o volante Rodrigo Moledo, suspenso, será desfalque diante do Cruzeiro. E se Damião estiver disponível, o Inter deve entrar em campo com a seguinte formação: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López e William Pottker; Leandro Damião.

De volta ao time, Pottker espera contribuir para o Inter ampliar a sua boa campanha como visitante no Brasileirão - são cinco vitórias, três empates e três derrotas. "Vamos ter que saber jogar essa partida, mais uma vez um clássico do futebol brasileiro. Vamos lá representando um grande clube, que é o Inter. Tem tudo pra ser uma grande partida no domingo e seguiremos firme nessa sequência para somar o maior número de pontos possíveis", afirmou.