Damião volta a treinar e faz dupla com Forlán no Inter

PORTO ALEGRE - Recuperado depois de ficar fora do treino da última terça-feira por causa de uma febre, Leandro Damião voltou a participar de um treinamento do Inter na manhã desta quarta e formou dupla de ataque com Forlán na atividade comandada pelo técnico Dunga. O trabalho foi o último de preparação para o duelo desta quinta, contra o Atlético-PR, às 21 horas, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), onde os dois times travarão o confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O treinador dirigiu um novo coletivo nesta quarta, assim como havia feito no dia anterior, e desta vez sacou Scocco da equipe titular para entrada de Damião. No mais, o time foi o mesmo escalado no treino de terça. Sem marcar gols desde 25 de agosto, quando balançou as redes uma vez no empate por 3 a 3 com o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, Damião chegou a ser substituído por Scocco durante parte do treinamento desta quarta-feira, mas deverá iniciar a partida desta quinta como titular.Caso confirme o time que treinou nesta quarta, Dunga deve mandar a equipe colorada a campo diante do Atlético-PR com Muriel; Gabriel, Índio, Juan e Kleber; Willians, Josimar, D''Alessandro e Jorge Henrique; Forlán e Leandro Damião.

Também nesta quarta, o Inter confirmou que o zagueiro Alan, com uma lesão muscular na coxa esquerda, ficará três semanas em recuperação e portanto deixará de ser opção no banco de reservas da equipe no período. O volante Bolatti, também lesionado, está vetado do duelo desta quinta e também não poderá ficar à disposição de Dunga para o confronto de domingo, contra o líder Cruzeiro, novamente em Novo Hamburgo, pela 24.ª rodada do Brasileirão.