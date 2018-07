Damião volta a treinar entre os reservas do Santos Diego Cardoso e Jorge Eduardo são os novos companheiros de ataque de Leandro Damião, o centroavante titular da seleção brasileira na última Olimpíada. Afinal, o centroavante, comprado junto ao Inter por R$ 42 milhões agora faz parte do time reserva do Santos. Nesta quarta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira repetiu a escalação do treino de terça e manteve o jogador mais caro do seu elenco entre os suplentes.