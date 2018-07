Damião volta a treinar, mas deixa atividade e continua como dúvida

A indefinição sobre a presença de Leandro Damião na partida contra o Ceará, sábado, no Beira-Rio, permanece. Nesta quinta-feira, o atacante do Internacional participou do treinamento da equipe no CT do Parque Gigante, mas ainda não assegurou a sua escalação no duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Damião foi poupado dos três treinamentos anteriores do Inter por causa do desgaste muscular na coxa esquerda. Dessa vez, então, o centroavante foi ao campo do CT, mas ficou em campo por apenas 40 minutos, deixando o trabalho antes do final, mantendo o mistério sobre a sua possibilidade de entrar em campo no fim de semana.

O impasse sobre a presença de Damião no duelo com o Ceará deverá ter uma definição nesta sexta-feira, quando o Inter fará o último treino antes do seu próximo compromisso pela Série B. Caso não tenha condições de jogo, a sua vaga vai ser ocupada por Roberson.

Com isso, o Inter deve entrar em campo com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, William Pottker, Edenílson, D'Alessandro e Eduardo Sasha; Leandro Damião (Roberson).

No treino desta quinta-feira, o técnico Guto Ferreira dividiu o elenco, com um trabalho para o sistema defensivo, enquanto os meias e atacantes se aperfeiçoavam em cruzamentos e finalizações. Depois, os jogadores fizeram uma atividade tática, com o treinador trabalhando o posicionamento e a movimentação dos jogadores.

O Inter lidera a Série B com 61 pontos e soma nove vitórias consecutivas no Beira-Rio. O estádio, aliás, deverá estar cheio no sábado, pois a última parcial divulgada pelo clube indicava 21.675 ingressos vendidos.