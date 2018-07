Dani Alves é vaiado por parte da torcida em apresentação do Barça

Nesta segunda-feira, o Barcelona realizou sua tradicional partida de abertura da temporada, o Troféu Joan Gamper, disputado contra o León, do México. Antes do começo do jogo, é de praxe que os atletas do clube catalão, um a um, sejam apresentados aos torcedores. Porém, a reação do público quando Daniel Alves subiu ao gramado tem gerado controvérsias na Espanha: ele foi vaiado por parte dos torcedores.

Um vídeo do diário espanhol As mostra o momento em que os alto-falantes do Camp Nou anunciam o brasileiro. É possível perceber um misto de aplausos e vaias vindos das arquibancadas, indicando que parte da torcida catalã está insatisfeita com o lateral.

Nesta terça-feira, durante a coletiva de apresentação de Luís Suárez, o diretor esportivo Andoni Zubizarreta indicou que Dani Alves deve continuar no elenco: "Ele é jogador do Barcelona. Jogou o Gamper em alto nível e tem treinado muito bem". Na partida contra o León, o lateral deu uma assistência para o gol de Munir.

Em fevereiro, após derrota do Barcelona para o Valencia pelo Campeonato Espanhol, Dani Alves já havia esbravejado contra a torcida. "Às vezes tenho a sensação de que jogamos fora de casa. A conexão tem que ser positiva", desabafou. No jogo seguinte, ele reclamou do baixo público no Camp Nou: "Todos devem fazer a sua parte. Se duvidam desta equipe, melhor que não venham". As 'respostas' do jogador não foram bem recebidas por todos os fãs do Barça, desgastando a relação.

Independentemente da permanência, o Barcelona busca outro lateral direito. Douglas, do São Paulo, é dado como certo e deve ser anunciado como reforço. "Contratar outro lateral? Trabalharemos sempre para que o plantel esteja competitivo", declarou Zubizarreta.