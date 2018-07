Dani Alves minimiza reserva de Neymar no Barcelona

BARCELONA - Daniel Alves tem ajudado Neymar em Barcelona não apenas na adaptação ao clube, mas também à cidade e ao estilo de vida da capital catalã. Com relação ao time, cabe ao lateral-direito explicar ao atacante que sentar no banco de reservas na equipe é algo normal. Ali, todos são titulares.

"Eu penso que uma das característica do Barça é que não há titulares, só jogadores que trabalham. Tem partidas para todos e temos que dar respostas positivas. Neymar está preparado para jogar em Barcelona e, quando está feliz seu rendimento cresce", disse Daniel, questionado pelos jornalistas a falar sobre a polêmica reserva da maior contratação do Barcelona para a temporada.

O brasileiro também falou sobre a situação de Messi, que levou uma pancada na coxa diante do Atlético de Madrid, deixou mais cedo a final da Supercopa da Espanha, e é dúvida para a partida deste domingo contra o Málaga. "Não tem que se preocupar com Messi. Às vezes uma Ferrari também precisa trocar peças", comparou Daniel Alves, confiando na rápida recuperação do argentino.

O lateral minimizou o empate contra o Atlético de Madrid, graças a um gol de Neymar, decepcionante para uma equipe que vinha de 8 a 0 sobre o Santos e 7 a 0 em cima do Levante, na estreia do Espanhol. "Existem muito mais equipes muito bem trabalhadas. Todos utilizam suas armas. Eles só marcaram um golaço do Villa, depois só defenderam. Quando o campo está ruim, somos prejudicados", lamentou ele, falando do gramado do Vicente Calderón.