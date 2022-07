Dani Alves recebe visto de trabalho no México e está pronto para estrear pelo Pumas

O lateral Daniel Alves recebeu o visto que permite trabalhar no México nesta segunda-feira e está pronto para entrar em ação com a camisa do Pumas, no Torneio Apertura.

Por meio de sua conta no Twitter, o atual clube do jogador brasileiro faz um agradecimento à embaixada do México na Guatemala e festeja a liberação do atleta para, enfim, poder jogar futebol.

O brasileiro chegou ao México na última sexta-feira e, no sábado, realizou exames médicos de rotina para assinatura do contrato. O jogador deu ainda uma coletiva para a imprensa.

Em seguida, o atleta de 39 anos viajou para a Guatemala a fim de cumprir as etapas para tirar o visto de trabalho. A expectativa é que Daniel Alves faça a sua estreia nesta quarta-feira. A contratação do brasileiro é considerada uma das mais midiáticas da história do clube.

Com a ida para o time mexicano, Daniel Alves espera apresentar um bom nível técnico para garantir uma vaga na lista da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo do Catar, no final do ano.

Daniel Alves está cotado também para cumprir um outro projeto no clube mexicano: o de preparar atletas das categorias de base com potencial para o time profissional.