Daniel Alves acredita que Neymar está mais 'consciente e experiente' após Copa

Daniel Alves contou que conversou com Neymar após a Copa do Mundo da Rússia e deu conselhos para o atacante. Em evento para lançamento do novo uniforme do PSG, o lateral direito, companheiro do atacante no clube e na seleção, comentou sobre fama que o camisa 10 da seleção brasileira construiu no Mundial e afirma que Neymar amadureceu.

"Eu conversei bastante com o Neymar. Acredito que ele está mais consciente e experiente. As porradinhas dadas neles criaram uma maturidade e vai surgir mudança de comportamento. Você deixa de ser moleque para ser homem. Quando começa a ser homem, suas decisões e atitudes são mais ponderadas", afirmou o atleta de 35 anos, que não foi à Copa do Mundo da Rússia por uma lesão.

Segundo Alves, Neymar precisa mudar de atitude. "Sempre falo que, quando uma pessoa fala [mal], pode ser perseguição. Quando dois falam, também. Mas se um monte de gente está falando, tem algo errado. Então é hora de se reinventar, melhorar, pois todos nós, seres humanos, temos falhas. Acredito que as pessoas que são inteligentes percebem que precisam evoluir", opinou.

Em outro momento, o veterano ressaltou a opinião de que Neymar precisa evoluir. "As pessoas em muitos casos foram injustas, mas algumas coisas acontecem na sua vida para criar maturidade. Criar consciência de que você tem que melhorar como profissional. Quando as coisas não estão perfeitas é quando você tem que dar um passo à frente", destacou Daniel Alves.

Durante a Copa do Mundo, Neymar virou meme mundial e ficou com a imagem arranhada junto à torcida brasileira por suas quedas e reações exageradas após sofrer faltas. Uma tentativa de recuperar a imagem em um comercial de marca de lâminas de barbear não deu certo e piorou ainda mais a imagem de Neymar junto aos brasileiros.

Ainda assim, Neymar segue prestigiado como a principal estrela do PSG e com moral na seleção brasileira. Recentemente, o atacante foi escolhido por Tite como o capitão fixo da seleção no ciclo até a Copa do Mundo de 2022, no Catar.