Daniel Alves afirma que Brasil está em evolução e prega respeito ao Paraguai

O capitão e lateral-direito da seleção brasileira Daniel Alves afirmou nesta terça-feira que a equipe está em um bom momento e passa por um processo de evolução antes de chegar às quartas de final da Copa América. Antes do confronto com o Paraguai, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, o jogador analisou a atuação do time do técnico Tite e alertou para o perigo de se jogar um mata-mata.

O Paraguai foi o algoz brasileiro nas quartas de final de 2011 e de 2015. Em ambas competições o lateral estava presente. "Desde o começo a competição estamos em uma crescente, melhorando jogo a jogo. Queremos continuar assim, dando passes firmes, sabendo as dificuldades de cada adversário", comentou o jogador em entrevista à CBF TV. O Paraguai se classificou como terceiro colocado do grupo B, com dois pontos somados.

Daniel Alves afirmou que o Brasil analisa a partida com cautela e não se vê como favorito. "Esse grupo assumiu a responsabilidade de não querer dar dois passos antes de dar o primeiro. A gente vem fazendo isso", disse o lateral. "A gente só espera fazer uma boa preparação para essa nova fase da competição e aos poucos caminhar rumo ao nosso objetivo", completou o capitão, único remanescente da campanha do último título da seleção na Copa América, em 2007.

Para enfrentar o Paraguai a seleção brasileira fechou os treinos em Porto Alegre. O técnico Tite pediu privacidade nos trabalhos no CT do Grêmio, assim como está atento ao gramado do estádio da partida. A comissão técnica da CBF esteve na Arena do Grêmio na manhã desta segunda-feira, inspecionou o piso e continua atenta os trabalhos de revitalização do local para a partida de quinta.

Os adversários do Brasil estão em Salvador desde a última semana. O Paraguai enfrentou a Colômbia no último domingo na Fonte Nova e só desembarca em Porto Alegre no início da noite desta terça-feira. A equipe do treinador Eduardo Berizzo vai fazer a preparação no CT do Parque Gigante, utilizado pelo Inter.