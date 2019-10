Daniel Alves, Antony e Arboleda desfalcam o São Paulo; Pato pode voltar

O técnico Fernando Diniz terá três novos desfalques para escalar o São Paulo. O lateral-direito Daniel Alves defenderá a seleção brasileira, o atacante Antony vai para a seleção olímpica e o zagueiro Arboleda recebeu o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o atacante Alexandre Pato está em processo final de recuperação de estiramento na coxa direita e pode voltar a ficar à disposição.

Daniel Alves e Antony serão desfalques em pelo menos dois jogos: contra Bahia e Corinthians. O lateral-direito ainda pode perder a partida diante do Cruzeiro. A seleção brasileira realizará dois amistosos em Cingapura: contra Senegal, no dia 10, e diante da Nigéria, no dia 13.

Já a seleção olímpica enfrentará a Venezuela, no dia 10, e o Japão, no dia 14. Os amistosos serão realizados em Recife, e Antony voltará a tempo de ficar à disposição do São Paulo para a partida contra o Cruzeiro.

Fernando Diniz falou sobre as mudanças que terá de fazer no São Paulo. "O Pato está voltando. A gente vai vendo jogo a jogo. Não sabe se tem jogar na quarta. Vamos conversar para ver se pode contar com ele na quarta. Sobre os desfalques, claro que a gente não quer contar, mas a partir do momento que são convocados, a gente tem de valorizar e premiar os jogadores que vão entrar. É um elenco que conheço a maioria, tem tudo para corresponder", disse o treinador.

O confronto entre São Paulo e Bahia será realizado na quart-feira, às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.