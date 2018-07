Daniel Alves aposta que Guardiola renovará com o Barça O lateral-direito Daniel Alves afirmou nesta quarta-feira que está confiante na possibilidade de Pep Guardiola renovar o seu contrato com o Barcelona, embora o técnico tenha afirmado, no último sábado, que ainda não sabe se seguirá no comando do time espanhol após o término desta temporada do futebol europeu.