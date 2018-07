Daniel Alves ataca pessimismo com seleção: 'É só fel'

Com um sorriso maroto no rosto e certa ironia em alguns momentos, o jogador pediu mais patriotismo e valorização à seleção mais vitoriosa da história do futebol ao projetar a decisão da Copa das Confederações. "A imprensa do Brasil continua pessimista. Deveria ser mais otimista com a seleção brasileira. Vocês se fixam na seleção espanhola como exemplo. Vocês não se fixam como a imprensa deles torce pela seleção. É digno de admirar a revolta de vocês (jornalistas) com a seleção brasileira. Vocês são só fel", reclamou.

Daniel Alves ainda mostrou espanto com o fato de que supostamente a imprensa brasileira nunca dá à seleção o seu devido valor. "Estou há muito anos na seleção e nunca vi a seleção entrar numa competição tida como favorita. Isso é complicado. Mas é ''espada levantada'' e vamos para frente", completou o jogador.

Já ao ser lembrado de que enfrentará neste domingo muitos de seus companheiros de equipe do Barcelona, o jogador brincou com a situação e deixou claro que na final a sua vida no clube estará em segundo plano. "Essa noite vai me dar uma amnésia muito grande. Amanhã (domingo) não conheço ninguém. Depois do jogo, quem sabe, a gente sai para almoçar, jantar, sei lá", disse.