Daniel Alves celebra descanso no Barça até final da Liga Feliz pelo tricampeonato espanhol, sacramentado na quarta-feira, o brasileiro Daniel Alves celebrou nesta quinta a chance de ganhar um descanso nas últimas duas rodadas do campeonato visando a preparação do Barcelona para a grande final da Liga dos Campeões, diante do Manchester United, no dia 28 deste mês.