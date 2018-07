Daniel Alves celebra novo título e avisa: 'Melhor do que este, apenas o próximo'

Depois de ajudar a Juventus a vencer o Crotone por 3 a 0, neste domingo, em Turim, e conquistar o Campeonato Italiano, o lateral Daniel Alves comemorou muito o novo feito com a camisa da equipe, pela qual já havia se sagrado campeão da Copa da Itália na última quarta-feira.

Em grande fase, o brasileiro marcou um dos gols daquela vitória por 2 a 0 sobre a Lazio, no estádio Olímpico, em Roma, na final da competição. Cinco dias depois, ele contabilizou mais um troféu para a sua extensa galeria.

São nada menos do que 34 como profissional em 16 anos de carreira, na qual ele se aproximou ainda mais, em número de taças, aos recordistas Vítor Baia (35) e Ryan Giggs (36). O lateral, porém, segue insaciável na busca por conquistas e neste domingo deixou claro que já está mirando o título da Liga dos Campeões na final que a Juventus fará contra o Real Madrid, no próximo dia 3 de junho, em Cardiff, no País de Gales.

"Que dia, que momento... Melhor do que este, apenas o próximo", escreveu Daniel Alves em sua página na rede social Instagram, na noite deste domingo, ao lado de uma foto na qual acena para os torcedores da Juventus.

Um pouco mais cedo, ele já havia feito outras duas postagens na mesma rede social. Na primeira delas, exibiu a sua fé cristã ao escrever: "Toda honra e toda glória a ti Jesus, vivo no seu tempo porque ele é perfeito!". A mensagem foi colocada ao lado de uma foto na qual segura o troféu de campeão italiano.

Pouco depois, em uma imagem no qual está ao lado de todo o time de Turim no pódio durante a comemoração deste domingo, Daniel Alves fez questão de lembrar: "Campeões da Itália 2017 somos nós".

Esse foi o sétimo título de uma Liga Nacional conquistado por Daniel Alves em 14 temporadas, sendo o primeiro deles pela Juventus. Os outros seis foram pelo Barcelona, com o qual também fez história com inúmeras taças.