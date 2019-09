Daniel Alves critica calendário e lamenta desfalcar São Paulo por causa da seleção

Convocado para a seleção brasileira, Daniel Alves desfalcará o São Paulo em dois jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Por causa dos amistosos contra Senegal e Nigéria em outubro, o jogador ficará de fora das partida contra o Bahia e o Corinthians pelas 24ª e 25ª rodadas.

O jogador criticou o calendário do futebol brasileiro, que não é interrompido nas datas Fifa. "Com respeito às convocações que interferem um pouco no Brasileiro, devemos tomar decisões que não sejam tão prejudiciais aos clubes, porque todos campeonatos param quando tem seleção, porque é uma data Fifa. Acredito que aqui não deveria ser diferente. Essa é a evolução do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro. Quando você se adapta à Seleção", disse.

Daniel Alves foi titular na vitória do São Paulo sobre o Botafogo por 2 a 1 no sábado, resultado que interrompeu a sequência de quatro tropeços seguidos. O jogador deve seguir na equipe para a partida de quarta-feira, contra o Goiás, no Morumbi, pela 21ª rodada do Brasileirão.

"Também sofremos quando não ganhamos, mas o resultado de hoje (sábado) não é um alívio, porque tem jogo quarta-feira. Mas, de qualquer forma, dá uma quebrada nos maus resultados", comentou.

O São Paulo ocupa a sexta colocação no Brasileiro, com 35 pontos e está a apenas um de entrar para o G-4. O Flamengo lidera a competição dez pontos na frente e é o adversário do time tricolor do próximo sábado, às 19h, no Maracanã.