Daniel Alves cumpre promessa e muda a cor do cabelo

BARCELONA - O lateral brasileiro Daniel Alves divulgou pelas redes sociais seu novo visual, louro. A mudança na cor do cabelo, segundo ele, foi para cumprir uma promessa caso o Barcelona se classificasse para a próxima fase da Copa dos Campeões. O time havia perdido para o Milan no jogo de ida por 2 a 0 mas garantiu a vaga depois de ganhar na partida de volta por 4 a 0. 'Eu prometiiiiii eu cumpriiiiii e não me arrependiiiiiii!!! Haaaaa huuuuuu haaaaa' (sic).

Nesta sexta-feira serão definidos os confrontos das quartas de final da Copa dos Campeões. Além do Barcelona, Borussia Dortmund, Galatasaray, Juventus, PSG, Málaga, Bayern de Munique e Real Madrid estão na próxima fase.