Daniel Alves diz estar lesionado e pode perder Copa América

O lateral Daniel Alves pode ficar fora da Copa América Centenário. O jogador do Barcelona revelou nesta terça-feira que sofre com uma fascite plantar há seis meses e poderá ficar fora da competição, caso não se recupere. Daniel Alves é aguardado pela comissão técnica da seleção brasileira nesta quarta-feira em Los Angeles para iniciar os treinamentos.

"Estou há seis meses com dores [na sola do pé]. São incômodas, mas não me impedem de jogar. Tenho feito tratamento. Pedi permissão para estar 100% para ajudar o meu país. A dor é forte, mas não impede de jogar", disse o lateral em entrevista coletiva, nesta terça.

O jogador ficará os próximos dois dias em Barcelona para se recuperar. "É uma grande honra servir ao meu país e às cores da seleção. Quando te chamam, não há cansaço, mas tenho que estar em meu melhor nível físico para dar o meu melhor. Se não estiver 100%, não irei", disse o lateral.

Se Daniel Alves for eventualmente cortado, Fabinho, que fez boa temporada no Monaco, será o titular. A seleção treinará ao longo da semana na Califórnia antes do amistoso contra o Panamá, domingo. A estreia do Brasil na Copa América será no dia 4 de junho, contra o Equador.