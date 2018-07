Daniel Alves diz que Barcelona é praticamente imbatível

O lateral-direito Daniel Alves afirmou neste domingo, 18, após a conquista do título do Mundial de Clubes, que o Barcelona é praticamente imbatível quando está no seu "melhor nível". Na decisão, com uma atuação praticamente perfeita, a equipe derrotou o Santos por 4 a 0, em Yokohama. Para ele, a qualidade do grupo foi decisiva para o fácil triunfo.

"O treinador é fantástico nisso, ao transmitir essa honra de ter esse grupo. Na hora de fazer esforço pelo outro, não tem corpo mole aqui. Quando o Barcelona está no seu melhor nível, é bastante difícil vencê-lo", disse Daniel Alves, um dos destaques da vitória ao dar duas assistências.

Para o lateral-direito, o Santos se assustou com a intensidade do Barcelona, que como faz tradicionalmente, marcou forte o time brasileiro, trocou passes no campo de ataque em velocidade e criou várias oportunidades de gol. Assim, praticamente definiu a partida no primeiro tempo, ao abrir 3 a 0.

"Eles não estavam acostumados com a intensidade, e se assustaram. Estamos acostumados com isso, a não darmos espaços para os jogadores. Com isso, eles não têm possibilidades. Conseguimos fazer isso, e as linhas estavam juntas. Dificultamos as armas deles e as nossas apareceram. Somos os melhores do mundo", comemorou.

Daniel Alves reconheceu que o Barcelona, que já faturou 13 títulos sob o comando de Guardiola, é um time a ser copiado, mas ressaltou que o diferencial do time é a qualidade dos seus jogadores. "O Barcelona é uma referência de futebol. Todos que amam futebol nos enxergam assim. Os outros tentam imitar, mas não tem a qualidade dos nossos jogadores. E esse é nosso diferencial", comentou.

O brasileiro garantiu que o título foi importante para o Barcelona, principalmente porque a equipe havia sido campeã mundial apenas uma vez na sua história, em 2009. "Ganhamos de uma grande equipe, de nível mundial. Sabíamos da importância desse título. Na história, só tínhamos conseguido uma vez e qualquer esforço valia a pena".