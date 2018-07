Daniel Alves diz que Barcelona tem melhor futebol do mundo

O brasileiro Daniel Alves não escondeu seu entusiasmo após o massacre sobre o Real Madrid na segunda-feira, por 5 a 0, no Camp Nou. Empolgado com a grande atuação de sua equipe, o lateral-direito minimizou o início vacilante de temporada e garantiu que o Barcelona apresenta atualmente o melhor futebol do mundo.

"Foi uma temporada que começou com um pouco de incerteza por parte de todos, pelo fato de os jogadores não terem feito uma preparação juntos, mas este tempo passou", avaliou o lateral da seleção brasileira. "Agora está bastante bom para nós. Foi uma demonstração de sermos o time que faz o melhor futebol do mundo, sem lugar a dúvida".

Para o lateral-direito, o Barcelona conseguiu mostrar na segunda-feira todo o seu estilo, com muita posse de bola e passes rápidos. "Está é a filosofia. O time praticamente só treina a posse de bola. Futebol se joga com a bola, se você tem o controle a maioria do tempo, a probabilidade de conseguir os resultados é muito grande", disse. "Foi uma vitória muito trabalhada, porém muito merecida por parte do Barcelona".

Daniel Alves comentou ainda sobre o seu aproveitamento de 100% em cinco clássicos diante do Real Madrid. "O balanço é extremamente positivo, a gente espera seguir nesta linha. É um fato inédito, cinco clássicos e cinco vitórias. Temos que manter a mesma humildade que viemos tendo até o momento, pois tenho certeza que se for por este caminho, teremos uma temporada muito feliz", projetou o brasileiro.