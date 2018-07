Daniel Alves diz que Mourinho 'reclama para desviar o foco'

BARCELONA - As críticas do técnico José Mourinho ao calendário do Campeonato Espanhol após o empate sem gols do Real Madrid com o Deportivo La Coruña no último sábado tiveram o objetivo de desviar a atenção sobre o time, segundo o lateral Daniel Alves.

O brasileiro foi o jogador escolhido pelo Barcelona para a entrevista coletiva do time após o treino desta segunda-feira. Questionado sobre as reclamações feitas por Mourinho, declarou: "Ele é muito inteligente e reclama para desviar o foco todo para si, para que não se fale sobre sua equipe. Desta forma, as críticas não chegam a seus jogadores".

O lateral disse ainda que, quanto pior for a campanha do Real, "melhor" é para o Barça. "Não considero que Mourinho seja um chorão. Ele simplesmente utiliza suas armas", explicou. "Cada um é livre para falar sobre o que quiser e buscar o melhor para sua equipe. Isso é o que ele vem fazendo, está defendendo o que é seu", acrescentou.

Mesmo assim, quando solicitado a fazer uma comparação entre Mourinho e o técnico do Barcelona, Daniel Alves não poupou elogios a seu treinador. "Guardiola é mais do que inteligente. Os outros podem tentar desestabilizar nossa tranquilidade. Isso não vai nos afetar de forma alguma, porque temos um escudo muito forte", finalizou".