Daniel Alves diz que Neymar já tem acordo com o Barcelona

SÃO PAULO - Neymar deve se transferir para o Barcelona após a Copa do Mundo de 2014. A fonte é ninguém menos que o lateral-direito do clube catalão Daniel Alves, colega de Neymar na seleção brasileira. Em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo", o jogador revelou que a Joia santista já teria um acordo com o Barça.

"Ele sabe que tem um acordo, que é vir futuramente. Mas se eu fosse ele, para chegar bem ao Mundial, o que é nosso objetivo, viria agora porque melhoraria muito o seu jogo taticamente e isso para nós cairia bem", afirmou Daniel Alves ao periódico.

O colega de Neymar na seleção brasileira garantiu que já conversou com Neymar sobre a transferência para o Barcelona, mas ressalta que a decisão de deixar o Brasil depende apenas do atacante.

"Eu já falei tudo com ele. Ele já sabe o que há por aqui porque já me encarreguei de lhe passar todos os detalhes, mas também não posso pegá-lo e trazê-lo, se não, já teria feito. É uma decisão dele", disse.