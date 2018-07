Daniel Alves diz que pretende continuar no Barcelona BARCELONA - O lateral-direito Daniel Alves garantiu que pretende permanecer no Barcelona, apesar de ainda não ter chegado a um acordo para o renovar o seu contrato, que se encerrará em julho de 2012. Um dos destaques do time catalão, o defensor já despertou o interesse do Manchester City, mas ressaltou que o seu desejo é seguir no clube espanhol.