Daniel Alves, do São Paulo, critica Bolsonaro por declaração sobre coronavírus

O lateral e meia Daniel Alves, do São Paulo, utilizou suas redes sociais para criticar as declarações do Presidente da República, Jair Bolsonaro, que deu um pronunciamento na noite desta terça-feira sobre a pandemia de coronavírus. O atleta pediu que o político não menospreze a doença e respeite o pedido de quarentena feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

No pronunciamento, Bolsonaro adotou um discurso oposto do que prega especialistas na área e defendeu que as pessoas voltem a sair de casa e que crianças vão para as escolas normalmente, pois o novo coronavírus é apenas uma leve gripe. O presidente ainda afirmou que a imprensa tem sido responsável pelo pânico entre as pessoas.

"Senhor presidente, respeito muito a sua presidência, respeito muito a vossa senhoria, mas são muitas famílias e muitas pessoas trabalhando em prol do combate a essa pandemia e o senhor, como a pessoas mais importante desse país, deveria também prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo", escreveu o jogador do São Paulo, que em outros momentos vividos pelo País, já havia demonstrado apoio ao presidente da República.

"É um momento muito difícil para o mundo e para nossa população, não devemos desfazer dessa situação, sobretudo se não temos cura para ela.Como um humilde cidadão eu venho expressar a minha opinião, pois não quero viver sem poder compartilhar momentos com as pessoas nem viver com medo delas! Que Deus abençoe o Brasil e o mundo!, completou o atleta, que tem mais de 30 milhões de seguidores em sua página no Instagram.

Antes, o jogador já havia se manifestado sobre a pandemia e havia dito que esperava ver uma mudança positivas nas pessoas após passarem por um momento tão delicado.

Daniel Alves está de quarentena, como os demais jogadores do São Paulo e do futebol brasileiro. Todas as competições esportivas estão paralisadas no Brasil e não há uma previsão para que os jogos retornem.