Daniel Alves, do São Paulo, tem o carro roubado de dentro de estacionamento

O lateral Daniel Alves, do São Paulo, teve o carro roubado na noite desta terça-feira no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), um ladrão entrou no estacionamento onde o veículo Mercedes Benz GLE 400 havia sido deixado, ligou o carro e fugiu do local. O camisa 10 do clube do Morumbi não estava presente no momento do crime. O caso foi registrado como furto.

Após o carro ter sido levado, Daniel Alves registrou boletim de ocorrência no 14º Distrito Policial, em Pinheiros. Os funcionários e o dono do estabelecimento já foram ouvidos pela polícia para apurar informações do autor do crime. Também já foram colhidas imagens do circuito de câmeras de segurança do local.

O jogador do São Paulo está em semana de preparação para o clássico de sábado. A equipe do Morumbi recebe o Corinthians em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Na última rodada, o time perdeu fora de casa por 2 a 1 para o Santo André, com gol marcado pelo próprio Daniel Alves. O meia vive boa fase e tem sido um dos jogadores de destaque do técnico Fernando Diniz.