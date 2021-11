Daniel Alves é aprovado em exames no Barcelona e será apresentado quarta-feira no Camp Nou

Velho conhecido no Barcelona, o lateral-direito Daniel Alves foi aprovado nos exames médicos realizados no clube espanhol na manhã desta segunda-feira. O jogador já está disponível para treinar com o elenco comandado por Xavi Hernández. A apresentação oficial do jogador de 38 anos será na quarta-feira, dia 17.

O brasileiro chegou ao Hospital de Barcelona feliz e brincando com a imprensa: "Estavam com saudades? Eu sempre surpreendo", comentou. Após duas horas de exames, o jogador, de 38 anos, deixou o hospital dizendo que será "jovem para sempre".

Poucos minutos após o fim das avaliações médicas, o clube catalão anunciou oficialmente que a apresentação de Daniel Alves como reforço ocorrerá no Camp Nou, estádio do clube, em evento será aberto aos torcedores. Nas redes sociais, um vídeo do jogador realizando os exames também foi publicado.

O jogador voltará a vestir a camisa do Barcelona cinco anos após a sua despedida. Sem clube desde setembro após a conturbada saída do São Paulo, o lateral-direito teve a aprovação de Xavi Hernández para assinar com o Barça e vai receber um salário condizente com a situação financeira do clube catalão.

Como ele não poderá ser inscrito até a abertura do mercado de transferências de inverno, a reestreia só poderá acontecer a partir do fim de semana de 2 de janeiro, na partida contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.