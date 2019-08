Daniel Alves e Juanfran não participam de treino tático do São Paulo

Recém-contratados pelo São Paulo, o laterais-direitos Daniel Alves e Juanfran não participaram do treino tático com os outros jogadores na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda. Após o aquecimento, os reforços foram para outro campo e realizaram exercícios físicos.

Daniel Alves e Juanfran gostariam de enfrentar o Santos, neste sábado, mas não devem ficar à disposição de Cuca para o clássico. A comissão técnica adota cauela pela questão física dos jogadores, que estavam de férias. Além disso, eles ainda não foram regularizados na Condefederação Brasileira de Futebol (CBF).

A dupla realizou o primeiro treino no São Paulo na última quarta-feira, quando também só participaram do aquecimento com o restante do elenco e depois fizeram trabalhos físicos em outro campo. O último jogo de Daniel Alves foi a final da Copa América, no dia 7 de julho, quando o Brasil venceu o Peru e conquistou a competição. Juanfran atuou pela última vez no dia 18 de maio, ainda pelo Atlético de Madrid.

O treino desta quinta-feira foi fechado à imprensa. A última atividade antes do clássico contra o Santos será na manhã desta sexta, também sem a presença de jornalistas. A provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Raniel.

O volante Liziero, recuperado de lesão no tornozelo direito sofrida em maio, deve voltar a ficar à disposição do técnico Cuca. Ele havia sido preservado do treino de quarta-feira, mas trabalhou em campo nesta quinta.