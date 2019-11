Daniel Alves e Liziero voltam a treinar e devem ficar à disposição no São Paulo

O lateral-direiro Daniel Alves e o volante Liziero voltaram a treinar com o elenco do São Paulo nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. Eles devem ficar à disposição para a partida contra o Fluminense, nesta quinta.

Daniel Alves teve de ser substituído no intervalo do jogo contra a Chapecoense por causa de dores na região do quadril. Na segunda-feira, ele havia realizado apenas trabalhos regenerativos.

Liziero, por sua vez, foi desfalque nas duas últimas partidas por causa de desgaste muscular. Ele vinha fazendo trabalhos à parte de fortalecimento e voltou a treinar com o grupo nesta terça.

A atividade tática foi fechada à imprensa, que só pôde acompanhar o aquecimento e os trabalhos de cruzamentos e finalizações. Uma provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Vitor Bueno e Raniel (Pablo).

O atacante Pablo mais uma vez foi a campo com os demais jogadores. Ele está recuperado de um estiramento na coxa direita sofrido no dia 9 de outubro e deve voltar a ficar à disposição. O desfalque certo é o meia Igor Gomes, suspenso.