Contratado pelo São Paulo no ano passado, Daniel Alves é o jogador do futebol brasileiro mais popular no Instagram, rede social na qual estão mais presentes os atletas que atuam no Brasil. O camisa 10 do time tricolor ostenta 31,5 milhões de seguidores e lidera o ranking com folga. O estudo foi realizado pelo Ibope Repucom, que analisou os elencos dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, além de Cruzeiro e Vitória.

O levantamento mapeou 718 atletas, uma média de 32,6 jogadores por clube. Destes, 92% possuem conta ativa no Instagram atualmente. O valor acumulado de inscrições, desconsiderando sobreposições, nas redes dos futebolistas ultrapassa os 175 milhões de seguidores.

Com longa carreira na Europa - Espanha, Itália e França - Daniel Alves conseguiu arregimentar milhões de fãs nas redes sociais, tanto que soma quatro vezes mais seguidores no Instagram do que Gabigol, o segundo colocado da lista, com 7,7 milhões. Outros dois flamenguistas vêm na sequência: o lateral Filipe Luís (5 milhões) e o meia Diego Ribas (4,2 milhões). O quinto colocado é o peruano Paolo Guerrero, do Internacional, com 4 milhões.

Clube de maior torcida do País, o Flamengo é o que tem mais atletas no top 10 de seguidores no Instagram. A Gabigol, Filipe Luís e Diego, juntam-se Bruno Henrique (3,6 milhões), Éverton Ribeiro (3 milhões) e Arrascaeta (2,9 milhões), entre a sexta e oitava posições, respectivamente. A lista ainda tem o palmeirense Felipe Melo (2,8 milhões) e Fred (2,6 milhões), do Fluminense.

"A identificação dos torcedores com a imagem dos atletas é um dos maiores bens dos clubes de futebol e pode ser aliada estratégica para potencializar o alcance de ativações das marcas patrocinadoras dos clubes", explica José Colagrossi, diretor executivo do Ibope Repucom.

Os três clubes com maior volume de seguidores entre seus atletas são respectivamente: Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Os três representam 57% do valor acumulado de fãs entre os mais de 700 jogadores das 22 equipes mapeadas. O time rubro-negro, líder no acumulado, possui 46,2 milhões de seguidores entre todos seus jogadores, o que corresponde a 26% do valor total entre as agremiações. Ou seja, um a cada quatro seguidores dos atletas mapeados segue alguém do Flamengo.

O São Paulo, segundo colocado, possui 39,1 milhões de seguidores entre todo seu elenco. Já o Palmeiras, terceiro colocado, totaliza 13,8 milhões. Destaques para os jovens Patrick de Paula e Gabriel Menino, que registraram aumento de 455% e 136% no volume de seguidores, respectivamente, nos últimos cinco meses. Completam o top 5 Corinthians (10,9 milhões) e Grêmio (9,4 milhões).

Veja o top 10 de atletas do futebol brasileiro com mais seguidores no Instagram:

Daniel Alves (São Paulo) - 31,5 milhões

Gabriel Barbosa (Flamengo) - 7,7 milhões

Filipe Luís (Flamengo) - 5,5 milhões

Diego Ribas (Flamengo) - 4,2 milhões

Paolo Guerrero (Internacional) - 4 milhões

Bruno Henrique (Flamengo) - 3,6 milhões

Éverton Ribeiro (Flamengo) - 3 milhões

Arrascaeta (Flamengo) - 2,9 milhões

Felipe Melo (Palmeiras) - 2,8 milhões

Fred (Fluminense) - 2,6 milhões

Confira os elencos dos clubes brasileiros com mais seguidores no Instagram

Flamengo - 46,2 milhões

São Paulo - 39,1 milhões

Palmeiras - 13,7 milhões

Corinthians - 10,9 milhões

Grêmio - 9,4 milhões

Internacional - 9.2 milhões

Fluminense - 7,8 milhões

Vasco - 6,3 milhões

Atlético-MG - 6,2 milhões

Santos - 4,5 milhões