Daniel Alves elogia Fernando Diniz e diz que Cuca tinha ideias opostas

Um dos jogadores consultados pela diretoria do São Paulo na escolha da contratação do técnico Fernando Diniz, o lateral-direito Daniel Alves elogiou o treinador após a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza no último sábado. Ele ainda disse que Cuca, antecessor no comando tricolor, tinha ideia opostas.

"São duas ideias bem opostas. O Cuca prezava por marcações individuais, prezava por coisas conceitualmente por parte dele e a equipe conseguia assimilar, mas outras não tanto. Acredito que o Diniz veio dar esse 'upzinho' no nosso time, de mais posicionamento, mais organização tática, mais personalidade de jogar independentemente da zona ou do lugar. Um pouco da modernidade do futebol", opinou Daniel Alves.

"A gente agradece ao nosso presidente (Leco) por ter nos proporcionado um treinador com ideias muito claras, nosso presidente nos brindou com esse presente e estamos muito felizes, porque entendemos o conceito. Sabemos que os conceitos são muito modernos e vão nos ajudar a conseguir coisas importantes", disse o lateral.

Para Daniel Alves, o trabalho de Fernando Diniz vai ajudar na evolução dos jovens jogadores do São Paulo. Aos 36 anos, o lateral deu o exemplo de Antony, que tem 19. Ele também voltou a falar em "modernidade".

"Qualquer equipe é capaz de te complicar durante o jogo, e o Diniz dá essa leitura que o jovem precisa. Uma equipe com tantos nomes e tantos fenômenos como os que temos precisam às vezes de uma direção, uma direção moderna, uma direção tática. O Diniz veio para aportar isso. Por isso tenho certeza de que a partir desse momento o próprio Antony vai dar um passo a frente. Ele é um diamante que temos no São Paulo e temos de poli-lo bem, deixar o menino jogar porque ele vai aportar muita coisa para o São Paulo. Antony é um diamante que temos hoje no São Paulo e temos de polir ele bem, deixa o menino jogar que ele vai aportar muita coisa pro São Paulo", disse Daniel Alves.

Fernando Diniz foi contratado pelo São Paulo no dia 29 de setembro, após Cuca pedir demissão. Ele comandou a equipe em duas partidas até agora: empate sem gols com o Flamengo e vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza. Na próxima rodada, a equipe visita o Bahia na quarta-feira, às 21h, na Arena Fonte Nova.