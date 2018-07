Daniel Alves falha e Barcelona perde após 11 triunfos seguidos

Depois de 11 vitórias seguidas, o Barcelona voltou a sentir o gosto da derrota, apenas a segunda do ano. Com Messi, Neymar e Suárez juntos no ataque, ficou com Daniel Alves o posto de vilão no surpreendente revés por 1 a 0 para o Málaga, em pleno Camp Nou, pela 24.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Aos 7 minutos do primeiro tempo, o lateral brasileiro tentou um recuo de bola para Bravo e deu a bola para Juanmi. O meia pegou na meia-lua, driblou o goleiro com um único toque e mandou para o gol vazio, abrindo o placar para o Málaga.

Durante todo o restante do jogo, o Barcelona foi atrás da virada, chegando a ter Piqué como centroavante, mas não chegou perto de conseguir evitar o revés. Messi, Neymar e Suárez passaram longe de brilhar. O atacante brasileiro, no fim do jogo, ainda perdeu a cabeça, fez faltas feias e correu o risco de ser expulso - ficou só com o amarelo.

O tropeço do Barcelona é bom para os times de Madri, que ainda jogam na rodada. O líder Real Madrid joga domingo em Elche e pode chegar aos 60 pontos, contra 56 dos catalães. Já o Atlético de Madrid pode encostar: tem 50 e enfrenta o Almería ainda neste sábado. O Málaga, com 38, é o sétimo.

A última vez que o time azul-grená foi derrotado em casa foi em 1º de novembro de 2014. Pela 10ª rodada da atual temporada do Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo fez 1x0 com gol de Larrivey, aos 10 do segundo tempo. Desde então foram, curiosamente, também 11 vitórias seguidas no Camp Nou.

O tropeço vem em má hora para o Barcelona porque o clube do técnico Luis Enrique tem jogo importantíssimo na terça-feira, quando enfrenta o Manchester City, vice-líder do Campeonato Inglês, na casa do rival, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.