Daniel Alves faz críticas à imprensa e leva 'bronca' do Barcelona

Ao reclamar da postura da imprensa espanhola, que, na opinião dele, usa os jogadores para vender jornal, Daniel Alves acabou dando mais munição àqueles que critica. Nesta sexta-feira, o jogador postou um desabafo em sua movimentada e polêmica conta no Instagram e, pouco depois, levou uma bronca pública do Barcelona, que emitiu comunicado para comentar a postagem.

"Daniel Alves publicou hoje (sexta) no Instagram um texto muito crítico aos meios de comunicação, chegando a utilizar expressões ofensivas. Mais além das opiniões, que o jogador pode expressar com total liberdade, o Barcelona se vê na necessidade de declarar que não admite nem compartilha com as expressões ofensivas que foram publicadas", informou o clube, em comunicado.

A polêmica postagem de Daniel Alves veio acompanhada de uma foto do jogo contra o Espanyol, realizado na quarta-feira, e que acabou com vitória do Barça por 3 a 1. A partida ganhou as manchetes por conta das confusões em campo, com dois jogadores do Espanyol sendo expulsos e mais de uma de dezena de cartões distribuídos.

"Cada dia que passa me dá mais vergonha de fazer parte desse esporte, de como nos utilizam e como brincam com a gente. Pensei que um dia sairíamos para defender nossas cores, nossos times, pensei que se ganhasse ou se perdesse, iria para casa bravo refletindo o mal que fizemos ou desfrutando o bem que fizemos. Hoje, somos objetos usados pela imprensa para que ela se beneficie, para que venda jornais. Cada vez se fala menos de futebol, de estratégia, de jogadas, dos gols, do espetáculo. Que p... lixo vocês são", postou o brasileiro.