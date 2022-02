Daniel Alves fica fora da lista de inscritos para disputa da Liga Europa pelo Barcelona

Daniel Alves voltou a ser titular da seleção brasileira de Tite na vitória de 4 a 0 sobre o Paraguai na terça-feira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Entretanto, a boa fase não se repete no Barcelona. Nesta quarta-feira, o clube catalão revelou sua lista de jogadores inscritos para a disputa da Liga Europa sem a presença do brasileiro, que acabou preterido em relação a recentes aquisições do Barcelona.

Como já havia sido anunciado por diversos veículos de comunicação da Espanha, o lateral-direito ficou fora da relação final do clube. A lista é composta por 32 atletas. Isso se deve ao fato de o Barcelona, segundo o regulamento da Uefa, poder inscrever apenas três novos nomes em relação à lista original, definida pelo clube catalão para a disputa da Liga dos Campeões, na qual foi eliminado ainda na fase de grupos.

Leia Também No Mineirão, Brasil goleia o Paraguai com redenção de Philippe Coutinho

Por causa de uma janela de transferências agitada, o Barcelona acabou trazendo, além de Daniel Alves, três novos jogadores para reforçar o elenco à disposição do técnico Xavi Hernandéz, todos vindos do futebol inglês: Ferrán Torres, Adama Traoré e Pierre-Emerick Aubameyang, este confirmado no último dia da janela.

A decisão se deve, principalmente, a um problema que o Barcelona sofre desde o início da temporada: o ataque. Após uma Liga dos Campeões decepcionante, tendo marcado apenas dois gols em seis jogos, o clube buscou reforçar seu plantel ofensivo, e se viu na necessidade de sacrificar Daniel Alves, com seus 38 anos, para a disputa da Liga Europa.

Com novas caras no elenco e na relação, o Barcelona enfrentará agora o Napoli, nos dias 17 e 24 de fevereiro. É um calendário apertado e difícil para o clube catalão seguir com esperanças na competição continental. Daniel Alves ainda não se manifestou sobre o assunto.