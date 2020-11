Daniel Alves ganha descanso 'forçado' e Hernanes pode reaparecer no São Paulo

Daniel Alves é desfalque certo do São Paulo para enfrentar o Goiás, sábado, às 19h, no Morumbi. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 4 a 1 sobre o Flamengo e poderá, enfim, ganhar descanso. O meia de 37 anos vem de 11 partidas consecutivas como titular. No duelo com os goianos, quem pode reaparecer é Hernanes.

Desde que voltou ao time, recuperado de lesão no braço, Daniel Alves jogou todos os jogos do São Paulo. Foram 11 partidas. Na maioria delas, atuou os 90 minutos. O desgaste tem sido apontado por alguns torcedores como motivo da queda de Daniel Alves em seu rendimento nos últimos jogos. Diante do Flamengo, porém, ele teve boa atuação. Diniz tentou poupá-lo. mas ele sempre colocou à disposição.

Leia Também Fernando Diniz destaca coragem do São Paulo ao encarar o Flamengo

Como tem feito sempre que questionado sobre o jogador, o treinador fez questão de elogiar Daniel após o duelo com o Flamengo. "O Daniel Alves é um jogador gigante, um cara que sempre quer jogar, não fica fora de treino para descansar. Honra a camisa e a profissão. É uma alegria tê-lo com a gente . É preciso respeitar esses jogadores e sugar deles o máximo, que têm muito a oferecer”, disse o treinador.

Sem Daniel, Fernando Diniz pode escalar Hernanes contra o Goiás. O meia está recuperado de lesão muscular e deve estar pronto para o jogo de sábado. Mas antes o São Paulo tem importante confronto com o Lanús, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

Como perdeu o primeiro jogo por 3 a 2, na Argentina, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença ou por um gol se o placar foi 1 a 0 ou 2 a 1. Caso seja 3 a 2, a decisão irá para os pênaltis. Vitória por um gol ou sofrendo mais do que dois gols, o time está eliminado (4 x 3 e 5 x 4, por exemplo).