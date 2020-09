Daniel Alves ironiza polêmica por vídeo em que toca tantã; Raí vai conversar sobre aglomeração

O meia Daniel Alves, do São Paulo, compartilhou um vídeo ao lado de "Rafinha Batera", baterista do cantor Wesley Safadão, tocando um tantã, neste domingo. A publicação não teve boa repercussão pelos torcedores do clube do Morumbi. Isso porque o jogador se recupera de uma fratura no antebraço direito e não viajou para o Equador, onde sua equipe enfrentará a LDU, nesta terça-feira, pela Copa Libertadores. Raí promete uma conversa com o jogador por causa de tudo isso ter acontecido em um ambiente com aglomeração.

Conforme apurou o Estadão, o atleta não se posicionará. Internamente, o São Paulo não enxerga problemas em relação à publicação, principalmente por causa de dois fatores. Primeiro, porque Daniel Alves é visto como um dos jogadores "mais dedicados" e que possui "os melhores números" do elenco tricolor. Segundo, porque sua lesão não o impede de tocar instrumentos, mas de entrar dentro de campo, onde está a "choques" e "pancadas".

O diretor de futebol do São Paulo, Raí, irá conversar com Daniel Alves após a repercussão negativa da publicação. A preocupação do dirigente, no entanto, é diferente do que foi externado pelos torcedores. Além de Rafinha Batera, outras pessoas estavam reunidas com o jogador, todas sem máscaras, o que poderia provocar a disseminação da covid-19.

O meia reservou a manhã desta segunda-feira para treinar. Em seu Twitter, o jogador compartilhou o vídeo novamente e escreveu: "Tão com saudade de mim, né? Calma gente, estou voltando". Mais uma vez, houve quem o retalhasse, assim como quem minimizasse a situação.

E ainda debocha do clube e do torcedor. Parabens. — Luan Sobral (de ) (@LuanSobral5) September 21, 2020

Calma, torcedor. O cara tem direito de se divertir. O cara pode ficar batendo tambor sim. E é até menos arriscado do que ir jogar bola, cair, e lesionar pior no mesmo lugar. Vocês são muito chatos, vão fazer alguma coisa e deixa o cara. — Raposa Tricolor (@raposatricolor) September 21, 2020

A fratura no antebraço direito de Daniel Alves aconteceu há pouco menos de um mês, no dia 27 agosto, diante do Athletico-PR. O atleta passou por uma cirugia e inseriu uma placa de correção no local da lesão. Desde então, ele está fora dos gramados. A previsão é que o meia volte em breve, assim que o calo ósseo estiver concluído.

O São Paulo enfrenta a LDU nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, a Casa Blanca, em Quito, no Equador. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e vale a liderança do "Grupo D". Confira a tabela de classificação do torneio.