Daniel Alves lamenta eliminação do São Paulo: 'Levantaremos e seguiremos lutando'

Um dia depois da eliminação do São Paulo nas quartas de final da Copa Libertadores com a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, na capital paulista, o lateral-direito Daniel Alves, que teve uma atuação discreta em campo, usou as redes sociais, como tem o costume, para comentar e lamentar o tropeço da equipe.

"Infelizmente ontem (terça-feira) não foi o resultado esperado, sinto muito pelo trabalho que estava sendo feito e pelas pessoas que torcem por nós... Mas assim como sempre foi (em) nossas vidas, levantaremos e continuaremos lutando por nós e pelos nossos", escreveu o experiente jogador em sua conta no Instagram.

A relação de Daniel Alves com o São Paulo teve alguns ruídos nas últimas semanas. Ele participou da campanha da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e fez declarações polêmicas sobre o clube, logo após a vitória sobre a Espanha, no último dia 7, que geraram polêmica.

"O São Paulo falhou muito comigo e era um momento que eu tinha de escolher pelo São Paulo e por defender meu país e sempre vou representar meu país e por tabela representar o time. As pessoas falam porque não conhecem minha dedicação, entrega e respeito com o São Paulo, sendo que o São Paulo muitas vezes falhou comigo, e eu não falho com o São Paulo", disse o jogador na ocasião.

Os torcedores do São Paulo se manifestaram contra o lateral-direito. O mesmo aconteceu após a publicação falando da eliminação. Alguns são-paulinos pedem para ele sair do clube e falaram que não aguentam mais o "papo motivacional" que ele faz depois de momentos difíceis.

Fora da Libertadores, o São Paulo tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro pela frente. O objetivo é avançar contra o Fortaleza na competição mata-mata, na fase de quartas de final, e deixar as últimas posições da tabela de classificação do Brasileirão e se aproximar dos primeiros colocados.