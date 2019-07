Daniel Alves chega ao 40º título e amplia vantagem sobre Pelé

O título da Copa América foi especial para o lateral-direito Daniel Alves. Além de ter sido capitão do time que ficou com a taça, após derrotar o Peru na decisão, o jogador ainda chegou a incrível marca de 40 títulos na carreira, ampliando a liderança e deixando Pelé, segundo colocado, ainda mais distante na lista. Para completar, ele ainda foi eleito o craque da competição.

Com a conquista deste domingo, Daniel Alves chegou aos 40 títulos. Pelé aparece em segundo com 37 e o terceiro lugar tem Iniesta, Giggs e Maxwell, com 35 conquistas. Após o título conquistado sobre o Peru, o lateral agradeceu aos torcedores presentes no Maracanã - quase 70 mil pessoas estiveram no estádio para apoiar a seleção.

"Reencontro com o Maracanã é sempre muito especial. Aqui é nossa casa e a gente estava muito determinado do que faríamos. A gente tinha que ir passo a passo. Muito consciente e acreditando no nosso trabalho. Tivemos muito apoio e a gente sabia que precisávamos dar uma resposta positiva e um passo à frente e esse passo foi dado", comemorou Daniel Alves.

O jogador, que está sem clube depois de deixar o Paris Saint-Germain, da França, exaltou a luta dos jogadores e também enalteceu o trabalho da comissão técnica. Foi o primeiro título de Tite no comando da seleção brasileira.

"Parabéns para a nossa comissão, para os nossos jogadores, que lutaram até o final. Sabíamos que não ia ser fácil, mas estávamos preparados para esse reencontro com o Maracanã", afirmou o lateral. Ele também dividiu o mérito do triunfo com o grupo e afirmou que não é especial por ser capitão, mas apenas representa o elenco.

"O capitão é o Tite. Não sou eu. Eu simplesmente represento todos os jogadores e vou ter a honra de levantar o troféu em homenagem aos nossos atletas que lutaram muito para estar aqui. Conseguimos nosso objetivo", comemorou.

LISTA DOS JOGADORES COM MAIS TÍTULOS NA HISTÓRIA DO FUTEBOL

Daniel Alves: 40

Pelé: 37

Maxwell, Giggs e Iniesta: 35

Piqué: 34

Messi e Vitor Baía: 33

Xavi e Ibrahimovic: 32

TODOS OS TÍTULOS DE DANIEL ALVES NA CARREIRA

Bahia

1 Copa do Nordeste (2002)

Sevilla

2 Copa da UEFA (2005/06) e 2006/07)

1 Supercopa UEFA (2006)

1 Copa do Rei (2006/07)

1 Supercopa da Espanha (2007)

Barcelona

3 Liga dos Campeões (2008/09, 2010/11 e 2014/15)

3 Mundial de Clubes (2009, 2011 e 2015)

3 Supercopa da UEFA (2009, 2011 e 2015)

4 Copa do Rei (2008/09, 2011/12, 2014/15 e 2015/16)

6 Campeonato Espanhol 2008/09, 2009/10, 201/11, 2012/13, 2014/15 e 2015/16)

4 Supercopa da Espanha 2009, 2010. 2011 e 2013)

Juventus

1 Campeonato Italiano (2016/17)

1 Copa da Itália (2016/17)

Paris Saint Germain

1 Copa da França (2017/18)

1 Copa da Liga da França (2017/18)

1 Supercopa da França (2017)

2 Campeonato Francês (2017/18 e 2018/19)

Seleção Brasileira

2 Copa América (2017 e 2019)

2 Copa das Confederações (2009 e 2013)