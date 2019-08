Daniel Alves oferece ajuda a Juanfran e diz que espanhol vai 'agregar muito'

O lateral-direito espanhol Juanfran chegará a São Paulo nesta quarta-feira, mas já sabe que poderá contar com a ajuda de Daniel Alves para adaptar-se ao Brasil. Os dois são os principais reforços do clube tricolor nesta janela de transferências do meio do ano. Antes, Raniel já havia sido contratado.

LEIA TAMBÉM > Daniel Alves se declara ao São Paulo e projeta volta de títulos

Os novos reforços do São Paulo se conhecem do futebol espanhol. Daniel Alves defendeu o Sevilla e o Barcelona, enquanto Juanfran atuou por Real Madrid, Espanyol, Osasuña e Atlético de Madrid. O brasileiro elogiou o novo reforço são-paulino.

"Me coloquei à disposição para ajudar, uma pessoa que está mudando de país e isso requer uma atenção importante. O São Paulo está adquirindo uma contratação muito boa, um jogador muito bom taticamente. Tem o um contra um muito forte e vai agregar muito ao São Paulo. O São Paulo está muito assertivo em suas contratações. Não que antes não foi, mas agora está trazendo campeões que podem aportar esse espírito em jogadores jovens", afirmou Daniel Alves, em sua primeira entrevista coletiva como jogador do São Paulo, na noite de terça-feira, no Morumbi.

Com os dois reforços, o São Paulo terá uma disputa na lateral direita. A tendência é de Daniel Alves seja utilizado pelo técnico Cuca no meio de campo, e o próprio jogador se colocou à disposição "para ajudar". Juanfran, por sua vez, também atua como zagueiro. O outro lateral-direito do elenco tricolor é Igor Vinícius, de 22 anos.

Juanfran estava livre no mercado após não ter chegado a um acordo para renovar com o Atlético de Madrid. O espanhol de 34 anos fechou com o São Paulo até o fim de 2020 e se apresentará ao clube nesta quarta-feira.

Tanto Juanfran quanto Daniel Alves já falaram que querem ficar à disposição de Cuca para o clássico contra o Santos, neste sábado, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica, porém, adota cautela com os reforços. Juanfran atuou pela última vez no dia 18 de maio.