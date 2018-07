Daniel Alves pede perdão a Jefferson pelo gol contra

BASILEIA - Reserva na conquista do título da Copa das Confederações, Jefferson teve a chance de jogar nesta quarta-feira porque o titular Julio Cesar está sem jogar e o técnico Luiz Felipe Scolari preferiu escalar um goleiro em atividade. Mas o Brasil acabou perdendo por 1 a 0 para a Suíça, no amistoso na Basileia, sem que ele tivesse qualquer culpa. Por isso, o lateral-direito Daniel Alves, autor do gol contra, tratou de pedir perdão ao companheiro.

"Pedi perdão. Era um jogo importante para ele", disse Daniel Alves, ao comentar, em entrevista ao SporTV, sobre a conversa que teve com o goleiro após marcar o gol contra que definiu a derrota na Suíça. "Lamentavelmente, errei um pouco o tempo da bola. Achei que estava bem para tirar para escanteio e pegou mal na cabeça, para infelicidade do Jefferson."

Daniel Alves também tratou de minimizar o erro que teve no lance do gol contra. "São coisas que acontecem no futebol. A gente tem que estar preparado para aceitá-las e seguir em frente. Não vamos deixar que isso influa na nossa trajetória aqui dentro", afirmou o lateral do Barcelona, que tem sido titular absoluto da seleção brasileira nos últimos anos.

Além do gol contra, em que nada pôde fazer, Jefferson provocou alguns sustos durante o amistoso e também fez boas defesas. E apontou a falta de preparo físico para justificar a derrota brasileira. "A gente sabia que ia ter dificuldade. A gente estava voltando agora (das férias). No próximo jogo, vai melhorar bastante", avaliou o goleiro do Botafogo.