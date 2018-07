Daniel Alves pede respeito ao histórico do Milan Camisa pesa, sim, em confrontos decisivos. É essa a avaliação do lateral-direito Daniel Alves, que deverá ser titular do Barcelona no clássico desta quarta-feira, contra o Milan, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O time rubro-negro é apenas o quarto colocado no Campeonato Italiano e já não tem mais chances de título no nacional, enquanto o Barcelona é o virtual campeão espanhol.