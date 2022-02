Daniel Alves pega 2 jogos de gancho por expulsão contra o Atlético de Madrid

O lateral-direito brasileiro Daniel Alves, do Barcelona, foi suspenso por dois jogos no Campeonato Espanhol devido à expulsão no clássico do último domingo contra o Atlético de Madrid, no estádio Camp Nou, em Barcelona.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira pelo Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol), o órgão responsável por questões disciplinares na Espanha.

O brasileiro, que marcou um gol na vitória do Barcelona por 4 a 2, foi expulso após dar uma entrada dura no atacante belga Yannick Carrasco, aos 23 minutos do segundo tempo. O árbitro da partida, Gil Manzano, só mostrou o cartão vermelho após recorrer ao VAR (árbitro de vídeo).

Com o gancho, Daniel Alves vai ficar fora dos duelos contra Espanyol, neste domingo, como visitante, e Valencia, no próximo dia 20, em Barcelona.

Havia a expectativa de que ele pegasse apenas um jogo de gancho, mas a interpretação do Comitê foi de que Daniel Alves deve cumprir duas partidas de suspensão.

Como também ficou fora da lista do Barcelona para a Liga Europa, o lateral-direito não vai participar dos confrontos contra o Napoli e só deve voltar a jogar no próximo dia 27, na partida contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol.