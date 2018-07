Daniel Alves prevê equilíbrio em jogo do Barcelona contra o Milan

MILÃO - Milan e Barcelona fazem nesta quarta-feira, no estádio San Siro, em Milão, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa dos Campeões. Ao lado do confronto entre Real Madrid e Manchester United que terminou empatado por 1 a 1, na semana passada, o jogo de hoje forma a dupla de confrontos mais aguardada da primeira rodada eliminatória.

Para o lateral Daniel Alves, o peso das camisas dos dois clubes é mais importante do que o momento que ocupam em suas ligas nacionais: o Barcelona tem o título praticamente garantido, com 12 pontos de frente para o Atlético de Madrid; o Milan precisa descontar uma diferença de 11 para a líder Juventus.

“É uma eliminatória em que as colocações nos campeonatos não terão nenhum peso. O Milan tem de ser respeitado pelo histórico na Copa dos Campeões. independentemente da fase que está atravessando. A história dessa competição joga a favor deles e a gente tem de tentar superá-los, com as nossas armas e com a nossa forma de filosofia”, disse o lateral, referindo-se aos sete títulos do time italiano na Copa dos Campeões – o Barcelona tem apenas quatro.

O atacante Mario Balotelli, que poderia fazer a balança continuar pendendo para o lado milanês, não poderá atuar já que disputou a primeira fase da Copa dos Campeões pelo Manchester City. No Barcelona, não jogam Adriano e David Villa, contundidos. “Será uma eliminatória bastante equilibrada. Será difícil para eles e também para nós. A gente espera que o nosso time esteja à altura da ocasião e, assim, tenho certeza de que teremos muitas possibilidades de estar na seguinte fase”, disse o jogador, que disputa sua sexta edição da Copa dos Campeões.