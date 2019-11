Daniel Alves projeta resultados no São Paulo: 'Todo suor vai valer a pena'

Um dia depois de o São Paulo ceder o empate ao Ceará no último lance da partida, o lateral-direito Daniel Alves escreveu que o "o suor derramado vai valer a pena". Ele ainda projetou resultados no clube tricolor.

"Não deixemos de lutar pelo que queremos, todo esforço e suor derramado vão valer a pena, acreditem. Estejamos fortes e juntos que vai dar certo! Todo processo tem dificuldades, tem obstáculos, mas, se é sólido e contínuo, terá resultados", escreveu Daniel Alves em seu Instagram.

Contratado no meio desta temporada, Daniel Alves tem 17 jogos pelo São Paulo. Ele marcou dois gols e deu três assistências. A equipe está em sexto lugar do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, e luta para garantir uma vaga já na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América.

Nesta segunda-feira, o elenco do São Paulo treinou em Fortaleza antes de voltar para a capital paulista. O trabalho foi realizado no hotel onde a delegação ficou hospedada.

Em São Paulo, Pablo trabalhou ao lado de Gabriel Sara e Walce no CT da Barra Funda. O atacante cumpriu suspensão contra o Ceará e voltará a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Gabriel Sara e Walce não foram relacionados por opção do treinador.