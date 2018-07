Daniel Alves quer aproveitar oportunidade na Copa

O lateral-direito Daniel Alves está animado para o início da Copa do Mundo da África do Sul. O jogador do Barcelona falou nesta quarta-feira que realizará um sonho de infância ao jogar pelo Brasil no Mundial. Ele se apresentará ao técnico Dunga na próxima sexta-feira, em Curitiba, quando começará a concentração da seleção.

"Me apresento com espírito de aproveitar cada momento, cada segundo dentro da seleção brasileira. Realizarei um sonho que é disputar uma Copa do Mundo. É algo que está ao alcance de poucos jogadores. Como tive esta oportunidade, vou procurar aproveitar ao máximo e me dedicar ao grupo" prometeu Daniel Alves, que, apesar de ser lateral-direito, já foi utilizado por Dunga no meio-de-campo.

No último domingo, Daniel Alves conquistou o título espanhol pelo Barcelona, que foi campeão com três pontos a mais que o rival Real Madrid. "Estamos felizes com esta temporada apesar de não estarmos na grande final da Liga dos Campeões que tínhamos como objetivo", analisou Daniel Alves, que fez 34 partidas com a camisa da seleção.