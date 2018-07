Daniel Alves rebate Mourinho e vê técnico com 'inveja'

BARCELONA - O lateral-direito Daniel Alves não poupou críticas ao técnico José Mourinho, nesta terça-feira, um dia depois de o comandante do Real Madrid menosprezar a importância da conquista do Mundial de Clubes da Fifa pelo Barcelona, em título obtido após uma goleada por 4 a 0 sobre o Santos, em Yokohama, no Japão, no último domingo. O jogador brasileiro afirmou que o português agiu com "inveja" quando comentou o feito da equipe dirigida por Pep Guardiola.

"Ele sempre tenta menosprezar os outros que ganham", afirmou o lateral, que foi um dos principais destaques do Barcelona na final contra os santistas e rebateu Mourinho após o badalado treinador dizer que o time catalão só precisou ganhar "duas partidinhas" para ser campeão mundial pela segunda vez - a equipe levou o título anteriormente em 2009.

"Agora somos os melhores, os números estão aí. Doa a quem doer, os melhores somos nós", reforçou Daniel Alves, segundo declarações divulgadas pela agência de notícias Europa Press. "Para jogar estas ''partidinhas" tem que ganhar a Champions (Liga dos Campeões da Europa), o que fizemos, e ganhamos as duas ''partidinhas''", respondeu a Mourinho, se referindo também ao jogo contra o Al-Sadd, do Catar, pela semifinal do Mundial, que terminou com o mesmo placar de 4 a 0 para o Barcelona.

Em seguida, o brasileiro enfatizou que "a inveja é má" e que, para Mourinho, "só tem valor o que ele consegue". Para completar, o lateral destacou que o português sempre busca desculpas para os triunfos dos outros times sobre o Real.

"Assim é sua personalidade e forma de ser e o respeitamos, da mesma que eu penso diferente dele. Nunca escutaremos do Real Madrid as palavras como as de Neymar. Eles não são tão humildes como ele para isso", finalizou Daniel Alves, em referência ao fato de o atacante brasileiro ter reconhecido que o Santos recebeu uma verdadeira aula de futebol do Barcelona no último domingo.