Daniel Alves recebe camisas de Kaká e Luis Fabiano e mensagem até de Messi

O São Paulo preparou uma grande festa para apresentar Daniel Alves à torcida na noite desta terça-feira, no quase lotado Morumbi. Com mais de 40 mil pessoas nas arquibancadas, o lateral-direito recebeu as camisas 10 de Kaká e Luis Fabiano, teve a companhia do futuro companheiro de equipe Hernanes e ainda contou com mensagens de Casemiro, Suárez, Messi, Cristiane, Miranda e Juanfran exibidas nos telões.

Todos foram muito festejados pela torcida, especialmente Luis Fabiano. Quando o ex-centravante do São Paulo entrou em campo para entregar a camisa listrada a Daniel Alves, o Morumbi chegou a tremer. Antes, Hernanes e Kaká já haviam sido bastante aplaudidos.

Depois de Daniel Alves receber a camisa dos ídolos tricolores, os telões do Morumbi exibiram as mensagens de Casemiro, Suárez, Messi, Cristiane, Miranda e Juanfran, espanhol que chegará nesta quarta-feira para se apresentar ao São Paulo. "Hoje vai ser inesquecível", disse Daniel Alves.

Os torcedores, como de costume nestes eventos, ainda cantaram os nomes de Telê Santana, Muricy Ramalho e Rogério Ceni. A festa contou com fogos de artifício, fumaça e papel picado.

Por fim, Daniel Alves se dirigiu ao escudo do clube no gramado do Morumbi. Tirou as chuteiras e os meiões antes de subir e beijar o símbolo. Ele é são-paulino desde a infância e disse que será a primeira vez que atuará por um clube pelo qual é também torcedor.

Nesta terça-feira, antes da apresentação, Daniel Alves foi ao CT da Barra Funda, conheceu o elenco do São Paulo e iniciou os exames médicos e avaliações físicas. Ele quer jogar o clássico contra o Santos, neste sábado, no Morunbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas a comissão técnica ainda analisará a possibilidade.