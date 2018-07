Daniel Alves se junta à seleção com motivação extra

O lateral-direito Daniel Alves se apresentou à seleção brasileira com uma motivação extra, nesta segunda-feira, em Frankfurt, na Alemanha, onde o grupo se reuniu antes da viagem para os amistosos contra Gabão e Egito. Pelo segundo ano seguido, ele está na lista de 23 indicados pela Fifa ao prêmio de melhor jogador do mundo, cujo vencedor será anunciado em janeiro.

"Estar nesta lista para mim já é um prêmio pessoal, sabendo que é muito complicado competir por um objetivo como esse, pelo fato de priorizarem bastante os jogadores ofensivos nesta disputa", disse Daniel Alves. Entre os 23 nomes indicados pela Fifa na semana passada, apenas mais três são jogadores de defesa: o goleiro Casillas, o zagueiro Piqué e o lateral Abidal.

Contente com o reconhecimento, Daniel Alves está no grupo do Brasil que enfrenta o Gabão, na quinta-feira, em Libreville, e o Egito, na segunda, em Doha. Pela seleção, ele atua desde outubro de 2006, com 54 jogos e cinco gols. "A indicação te parabeniza pela regularidade e pelo trabalho que demonstra por um certo tempo e não só na temporada", afirmou o lateral do Barcelona.