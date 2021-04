Daniel Alves se junta Shakira e Príncipe William em apelo sobre mudanças climáticas

Um dos principais jogadores do técnico Hernán Crespo no São Paulo, Daniel Alves mostrou que não restringe sua atenção apenas ao que acontece no futebol. Ao lado da cantora Shakira e do Príncipe William, o jogador brasileiro tambén assinou uma carta aberta com apelo para que o mundo enfrente as mudanças climáticas, assunto que levou o presidente Jair Bolsonaro a discursar na abertura da cúpula do clima organizada pelos EUA.

O texto foi divulgado nesta quinta-feira, em celebração ao Dia da Terra. Daniel faz parte do Conselho do Prêmio Earthshot Prize, composto por personalidades internacionais dos mais diversos setores, que estão comprometidos em viabilizar ações que visam atenuar e reparar os impactos sobre o planeta nos próximos dez anos.

Leia Também Cúpula do clima: Biden promete cortar emissões de carbono pela metade até 2030

"Agora é a hora", afirma os signatários da carta. "Neste Dia da Terra, enquanto a Cúpula dos Líderes sobre o Clima inicia a contagem regressiva para a Conferência do Clima (COP26), devemos nos inspirar na engenhosidade e determinação do ano passado. Devemos transformar a nossa relação com o nosso planeta, aprendendo com quem já vive em harmonia com a natureza e reconhecendo que todos temos um papel a cumprir".

Inspirado no "Moonshot", do Presidente Kennedy, o Earthshot Prize foi criado com o intuito de descobrir soluções em cinco áreas-chave: resíduos, oceanos, poluição do ar, natureza e clima. Os vencedores receberão 1 milhão de libras para colocar o projeto em prática.

"Este é um ano crítico para as questões ambientais e para avançar com a agenda. Estamos em um momento extraordinário e precisamos urgentemente galvanizar ações tanto no setor privado quanto na sociedade de um modo geral para alcançar o progresso tão desesperadamente necessário", explicam os signatários, entre eles o jogador do São Paulo.